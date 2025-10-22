 |  Giriş 
AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo ve kaplamalı sac ithalat kotaları bitti, inşaat demiri kotası tükenmek üzere

Çarşamba, 22 Ekim 2025 17:25:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre 22 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye’ye ayrılan bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotaları aşılırken, inşaat demiri ve geniş kaynaklı boru (25B) kotaları tükenmek üzere. Ayrıca bazı çelik ürünlerinde kotaların kullanım oranı %60’ın üzerine çıktı.

Türkiye’ye ayrılan kotaların durumu aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün Kullanılan tonaj (mt) Gümrükte bekleyen (mt) Kullanılan (%)
Sıcak rulo sac (1A) 402.732 131 100,03
Metalik kaplamalı sac (4A) - “diğer ülkeler” kategorisi altında 119.428 1.109 100,93
Ticari çubuk ve hafif profil 56.513 2.743 55,25
İnşaat demiri 94.993 0 99,44
Filmaşin 88.481 0 89,17
Köşebent ve profil 17.044 57 74,70
Geniş kaynaklı borular (25B) 14.780 21 97,95
Diğer kaynaklı borular 26.757 831 71,59

Öte yandan Güney Kore 163.077 mt sıcak rulo sac (1A) ve 37.973 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarının sırasıyla %79,90 ve %69,79’unu bitirirken, 71.880 mt organik kaplamalı sac ve 16.298 mt teneke ürün kotalarının sırasıyla %72,51 ve %61,34’ünü tüketti. Tayvan 23.037 mt organik kaplamalı sac kotasının tamamını tüketirken, Çin 34.805 mt diğer dikişsiz boru kotasının %73,41’ini kullandı.

“Diğer ülkeler” kategorisi altındaki kotalara bakıldığında, Vietnam, Tayvan ve Japonya’nın her birine ayrılan 43.989 mt soğuk rulo sac kotalarının sırasıyla %67,97, %88,83 ve %61,95’i tükendi. Endonezya 111.358 mt quarto levha kotasının %61,39’u, Mısır ise 15.255 mt filmaşin kotasının %78,88’ini bitirdi.


Etiketler: Kaplamalı Sıcak Rulo Sac Filmaşin Boru İnşaat Demiri Soğuk Rulo Sac Profil Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

