AB Konseyi temiz teknolojileri ve sanayiyi desteklemek için vergi teşviklerine onay verdi

Avrupa Birliği Konseyi, AB sanayisinin karbonsuzlaştırılmasını, temiz teknolojilerin kullanılmasını ve rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen Temiz Sanayi Anlaşması kapsamında vergi teşviklerinin kullanımını resmi olarak onayladığını duyurdu.

Konsey, Avrupa’nın ekonomik dinamizmini yeniden canlandırmanın, endüstriyel dayanıklılığı güçlendirmenin ve AB’nin küresel üretim merkezi konumunu korumanın gerekliliğini vurguladı. Alınan kararda, Avrupa Komisyonunun emisyonların ve AB dışındaki tedarikçilere olan bağımlılığın azaltılmasını amaçlayan Rekabetçilik Pusulası ve Temiz Sanayi Anlaşması göz önünde bulunduruldu.

CISAF ve ulusal esneklik yoluyla koordinasyon

Konsey, Avrupa Birliği'nin vergi teşviklerine ve üye devletlerin temiz enerji kullanımını, endüstriyel karbonsuzlaşmayı ve inovasyonu desteklemek için ulusal vergi önlemleri getirmelerine yönelik ilkeleri belirleyen Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımları Çerçevesi’ne dair önerisini memnuniyetle karşıladı.

Vergi teşvikleri, rekabet gücü ile iklim hedefleri arasında denge kuran önemli bir politika aracı olarak tanımlanırken, vergi politikasının üye devletlerin yetkisinde olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Hükümetlerin, Temiz Sanayi Anlaşması'nın hedeflerini destekledikleri sürece mali öncelikleri ve bütçelerine uygun şekilde kendi teşvik mekanizmalarını hazırlamayabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca konsey, esnekliğin korunmasının, sanayisi ve vergi sistemleri birbirinden farklı olan AB ülkeleri açısından kritik bir faktör olduğunu belirtti.

Uygulama önerileri

Üye devletlere, vergi teşvik sistemlerini oluştururken şu prensiplere uymaları tavsiye edildi:

Karbonsuzlaşma ve temiz teknolojilere doğrudan katkı sağlayan faaliyetler desteklenmeli.

İç piyasada rekabetin bozulması engellenmeli.

Maliyet verimliliği için harcama bazlı teşvikler önceliklendirilmeli.

Şirketler ve kamu kurumları için şeffaflık ve hukuki öngörülebilirlik sağlanmalı.

Bununla birlikte konsey, Avrupa Komisyonundan üye devletleri vergi teşvikleri konusunda uluslararası gelişmelerden haberdar etmesini ve karbonsuzlaşmaya yönelik mali araçlarla ilgili en iyi uygulamaların devletler arasındaki paylaşımını kolaylaştırmasını istedi.

Sanayide uzun vadeli rekabetçilik

Konsey, teşviklerin etkinliğinin sürekli olarak değerlendirilmesini ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve ulusal makamlar arasında yakın iş birliği yapılmasını talep etti. Bu yaklaşımın, vergi teşviklerinin rekabet gücü, endüstriyel dayanıklılık ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunmasını sağlamayı amaçladığı vurgulandı.