 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa...

Avrupa Komisyonu SKDM’nin entegrasyonu için TARIC sistemini güncelledi

Çarşamba, 10 Aralık 2025 12:25:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) TARIC gümrük sistemine entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir kılavuz yayımladı. Yeni sertifikalar, ithalat koşullarında yapılan güncellemeler ve açıklayıcı notlarla birlikte gümrük idareleri için netlik sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

1 Ekim 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki geçiş döneminde SKDM kapsamına giren ürünlerin ithalatçılarının, gömülü ve doğrudan emisyonları, ithalat tonajlarını ve ithalat yapılan ülkede ödenen karbon fiyatlarını detaylandıran üç aylık raporlar sunmakla yükümlü olduğu biliniyor.

2025 yılının sonuna kadar TARIC sistemindeki 775 kodu bir ürünün SKDM kapsamına girdiğini belirtmek için kullanılsa da bu aşamada sertifika alma zorunluluğu bulunmuyor. Bunun yerine TARIC kapsamındaki TM967 dipnotu, geçiş dönemindeki raporlama yükümlülüklerini ve hangi durumlarda geçici muafiyet uygulanacağını açıklıyor.

SKDM kapsamındaki ürünler için sertifikayla doğrulama

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sistemde önemli değişiklikler yapılacak. TARIC sistemindeki 775 kodu, SKDM kapsamındaki ürünlerin yasal olarak serbest dolaşıma sokulup sokulamayacağını belirleyen zorunlu koşulları içerecek.

Sertifikalar, SKDM kapsamındaki ürünlerin gümrükten geçip geçemeyeceğini belirleyecek. Y128 sertifikası, yetkilendirilmiş beyan sahibinin SKDM hesap numarasını içerecek ve SKDM kapsamındaki ürünlerin ithal edilmesini sağlayacak. Y134 ve Y135 sertifikaları coğrafi olarak özel statüye sahip bölgeler veya askeri amaçla kullanılacak ürünlere uygulanan muafiyetleri temsil ederken, Y136 sertifikası da elektrik veya hidrojenin üye devletlerden birinin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde üretildiğini doğrulayacak. Y137 sertifikası 50 mt’luk kümülatif eşik muafiyetinin uygulanmasını sağlarken, Y237 sertifikası AB’de üretilen ve bu nedenle SKDM yükümlülüklerinden muaf olan ürünleri tanımlayacak. Y238 sertifikası ise SKDM kapsamında yetkilendirilmiş beyan sahibi olmak için başvuru yapan ancak başvurusu henüz sonuçlanmamış ithalatçıları tanımlayacak ve bu sayede ithalatçılar sonuçlar gelene kadar ithalat yapabilecek. Bu sertifikalardan hiçbirinin sunulmaması halinde Y060 şartı devreye girecek ve SKDM kapsamındaki ürünlerin gümrükten geçmesine izin verilmeyecek.

SKDM kapsamındaki farklı ürün grupları için farklı kurallar

SKDM kapsamına giren farklı ürün grupları için ayrı kurallar belirlendi. Çimento, gübre, demir-çelik ve alüminyum ithalatına hem beyan sahibi olma şartı hem de kümülatif eşik kuralı uygulanacak. Elektrik ve hidrojen ithalatına ise kümülatif eşik getirilmeyecek ve bunların gümrükten geçebilmesi için yetkilendirilmiş beyan sahibi veya belirli özel muafiyetlere ilişkin sertifikaların sunulması gerekecek.

Yeni dipnotlar hukuki netlik sağlayacak

TARIC’te yapılan güncellemelerle birlikte SKDM’nin gümrük yapısını güçlendirecek yeni açıklayıcı dipnotlar eklendi.

CD01023 dipnotu 50 mt’luk kümülatif eşik muafiyetinin hangi şartlarda geçerli olduğunu açıklarken, CD01024 dipnotu SKDM’nin AB’de üretilen ürünler ve AB’de üretilip başka bir ülkede işlendikten sonra dahilde işleme rejimi kapsamında yeniden ithal edilen ürünler için geçerli olmadığını gösteriyor. CD01025 dipnotu, SKDM kapsamında yetkilendirilmiş beyan sahibi olmak için başvuru yapmış fakat başvurusu henüz sonuçlanmamış olan ithalatçılar için geçici bir düzenleme tanımlıyor. Son olarak TM967 dipnotu artık ithalatın hangi şartlarda yapılamayacağını ve hangi istisnaların geçerli olduğunu açıkça gösteriyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma SKDM 

Benzer Haber ve Analizler

Anıl Akalın: Ücretsiz tahsisatların kaldırılmasıyla çelik SKDM’ye en çok maruz kalan sektör haline geliyor

09 Ara | Çelik Haberler

Avrupalı üreticiler AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması sürecinde temkinli olunmasını talep ediyor

01 Ara | Çelik Haberler

SKDM detaylarına ilişkin taslak sızdırıldı, piyasa referans değerlere şüpheci yaklaşıyor

20 Kas | Çelik Haberler

AB, SKDM’nin referans değerlerini ETS revizyonunun ardından 2026’da yayımlayacak

18 Kas | Çelik Haberler

McCloskey: AB’li çelik ithalatçıları SKDM’nin referans değerlerindeki belirsizlikle karşı karşıya

07 Kas | Çelik Haberler

Almanya Şansölyesi Merz çelik sektörüne ticareti koruma ve enerji desteği sözü verdi

07 Kas | Çelik Haberler

Voestalpine: Ücretsiz karbon tahsisatlarının uzatılmaması halinde maliyetler 2 milyar € artacak

21 Eki | Çelik Haberler

AB sanayi birlikleri ETS ve SKDM’nin nihai referans değerlerinin bir an önce yayımlanmasını istiyor

20 Eki | Çelik Haberler

AB temiz iklim geçişi için küresel ortaklıklarını güçlendirecek

20 Eki | Çelik Haberler

AB, SKDM’de yapılan değişiklikleri kabul ederek 50 mt’luk eşik getirdi ve raporlamayı basitleştirdi

17 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis