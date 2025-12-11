AB SKDM komitesi referans ve varsayılan emisyon değerlerini onayladı

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) komitesi, mekanizmanın tam olarak yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2026 tarihi öncesinde referans değerlere ve varsayılan emisyon değerlerine onay verdi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre söz konusu değerlerin resmi olarak 16 Aralık tarihinde kabul görmesi planlanıyor.

Yayımlanan rapora göre her CN kodu için hem gerçek verilerle yapılan hesaplamalarda kullanılacak bir üretim prosesi referans değeri hem de varsayılan değerlerle yapılan hesaplamalara yönelik varsayılan referans değeri veriliyor. Sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli ürünler, slab, kütük, inşaat demiri ve filmaşin gibi birçok yassı, yarı ve uzun mamul için yüksek fırın-bazik oksijen fırını, DRI-elektrik ark ocağı ve hurda-elektrik ark ocağı üretim yöntemlerini temsil eden üç ayrı referans değer belirleniyor.

Sızan taslak belgeye kıyasla onaylanan rapordaki değerlerde bazı değişiklikler yapıldığı görülüyor:

Ürün Taslak varsayılan referans değer Co2e/t (yüksek fırın-bazik oksijen fırını) Onaylanmış varsayılan referans değer Co2e/t (yüksek fırın-bazik oksijen fırını) Taslak varsayılan referans değer Co2e/t (DRI-elektrik ark ocağı) Onaylanmış Varsayılan referans değer Co2e/t (DRI-elektrik ark ocağı) Taslak varsayılan referans değer Co2e/t (hurda-elektrik ark ocağı) Onaylanmış varsayılan referans değer Co2e/t (hurda-elektrik ark ocağı) Sıcak haddelenmiş yassı mamuller 1,530 1,370 1,033 0,481 0,288 0,072 Soğuk haddelenmiş yassı mamuller 1,641 1,458 1,124 0,533 0,350 0,108 Kaplamalı mamuller 1,692 1,491 1,175 0,567 0,400 0,141 İnşaat demiri ve filmaşin 1,520 1,364 1,023 0,475 0,279 0,066 Yarı mamuller 1,520 1,364 1,023 0,475 0,279 0,066

Bahsi geçen resmi olmayan seviyelerden yapılan ilk hesaplamalar piyasada sert bir tepkiye neden oldu. Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac için hesaplanan SKDM maliyetinin 500€/mt’un üzerinde, Hindistan çıkışlı ürünler için yaklaşık 230€/mt, Vietnam ve Türkiye çıkışlı ürünler için ise 80€/mt’un biraz üzerinde olacağı tahmin ediliyor.