Galmed Steel, Stegra’nın düşük emisyonlu çeliği için galvanizleme hizmeti verecek

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, düşük emisyonlu çelik ürünleri için galvanizleme hizmeti sağlanmasına yönelik olarak İspanya merkezli Galmed Steel ile niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, Galmed Steel’in Stegra’nın Boden tesisinde üretilen çeliği galvanizlemesine olanak tanıyan bir çerçeve oluşturduğuna dikkat çekildi. İş birliği sayesinde Stegra’nın, neredeyse sıfır emisyonlu çelik ürünlerini son kullanıcı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine sunmayı hedeflediği aktarıldı.

Otomotiv segmentine yönelik kaplamalı yassı mamuller öne çıkıyor

İspanya’nın Sagunto kentinde faaliyet gösteren ve galvanizleme konusunda uzmanlaşmış olduğu belirtilen Galmed Steel’in, yüksek korozyon direnci sunan birinci kalite kaplamalı yassı mamullere odaklandığı ifade edildi. Anlaşma kapsamında Galmed Steel tarafından galvanizlenen malzemelerin, otomotiv sektöründeki seçili müşterilere tedarik edileceği vurgulandı.