 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Galmed...

Galmed Steel, Stegra’nın düşük emisyonlu çeliği için galvanizleme hizmeti verecek

Çarşamba, 21 Ocak 2026 12:10:47 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli yeşil çelik üreticisi Stegra, düşük emisyonlu çelik ürünleri için galvanizleme hizmeti sağlanmasına yönelik olarak İspanya merkezli Galmed Steel ile niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmanın, Galmed Steel’in Stegra’nın Boden tesisinde üretilen çeliği galvanizlemesine olanak tanıyan bir çerçeve oluşturduğuna dikkat çekildi. İş birliği sayesinde Stegra’nın, neredeyse sıfır emisyonlu çelik ürünlerini son kullanıcı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine sunmayı hedeflediği aktarıldı.

Otomotiv segmentine yönelik kaplamalı yassı mamuller öne çıkıyor

İspanya’nın Sagunto kentinde faaliyet gösteren ve galvanizleme konusunda uzmanlaşmış olduğu belirtilen Galmed Steel’in, yüksek korozyon direnci sunan birinci kalite kaplamalı yassı mamullere odaklandığı ifade edildi. Anlaşma kapsamında Galmed Steel tarafından galvanizlenen malzemelerin, otomotiv sektöründeki seçili müşterilere tedarik edileceği vurgulandı.


Etiketler: Yassı Ürünler İsveç Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Stegra 

Benzer Haber ve Analizler

Çin yerel piyasalarında silisli sac fiyatları - 4. Hafta, 2026

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam'da Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri azaldı, fiyatlar çoğunlukla yatay

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Körfezli alıcılar halen Hindistan çıkışlı sıcak rulo sacı tercih ediyor, yatay teklifler ithalatı baskılıyor

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları yatay ancak iç piyasada beklentiler kötüleşti

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 21 Ocak 2026

21 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı birkaç haftalık yatay seyrin ardından yukarı yönlü

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Liaoning’de büyük ölçekli üreticiler Mart ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 100 RMB/mt (14$/mt) yükseltti

21 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in sıcak sac ve levha ihracatı 2025 yılında %2,1 düştü

21 Oca | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları ticaretteki durgunluk nedeniyle değişmedi

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları çoğunlukla yatay ancak cansız talep beklentiler üzerinde baskı yaratıyor

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis