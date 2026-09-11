Malezya Endonezya'dan ithal paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığ, dampingli ithalatın Malezya yerel paslanmaz çelik sektöründe maddi zarara yol açtığı iddialarının ardından Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, Malezyalı paslanmaz çelik üreticisi Bahru Stainless Sdn. Bhd. tarafından yerel sektör adına yapılan başvurunun ardından başlatıldı. Başvuruya göre iddia edilen damping, ürünlerin Endonezya'daki normal değerleri ile Malezya'ya yönelik ilgili ihracat fiyatlarının karşılaştırılması yoluyla belirlendi. Şirket, ortaya çıkan damping marjlarının önemli seviyelerde olduğunu iddia ederken, bildirimde damping marjları açıklanmadı.

Soruşturma, Endonezya'dan ithal rulo, levha veya diğer formlardaki soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerini kapsıyor. Söz konusu ürünler 7219.31.00 00, 7219.32.00 00, 7219.33.00 00, 7219.34.00 00, 7219.35.00 00, 7219.90.00 00, 7220.20.10 00 ve 7220.20.90 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Bununla birlikte Malezya hükümeti, söz konusu kodların yalnızca bilgilendirme amacıyla verildiğini ve söz konusu ürünlerin sınıflandırılması açısından bağlayıcı olmadığını belirtti.