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Malezya Endonezya'dan ithal paslanmaz çeliğe antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 11 Eylül 2026 14:25:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığ, dampingli ithalatın Malezya yerel paslanmaz çelik sektöründe maddi zarara yol açtığı iddialarının ardından Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı.

Soruşturma, Malezyalı paslanmaz çelik üreticisi Bahru Stainless Sdn. Bhd. tarafından yerel sektör adına yapılan başvurunun ardından başlatıldı. Başvuruya göre iddia edilen damping, ürünlerin Endonezya'daki normal değerleri ile Malezya'ya yönelik ilgili ihracat fiyatlarının karşılaştırılması yoluyla belirlendi. Şirket, ortaya çıkan damping marjlarının önemli seviyelerde olduğunu iddia ederken, bildirimde damping marjları açıklanmadı.

Soruşturma, Endonezya'dan ithal rulo, levha veya diğer formlardaki soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerini kapsıyor. Söz konusu ürünler 7219.31.00 00, 7219.32.00 00, 7219.33.00 00, 7219.34.00 00, 7219.35.00 00, 7219.90.00 00, 7220.20.10 00 ve 7220.20.90 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor. Bununla birlikte Malezya hükümeti, söz konusu kodların yalnızca bilgilendirme amacıyla verildiğini ve söz konusu ürünlerin sınıflandırılması açısından bağlayıcı olmadığını belirtti.

Etiketler: Paslanmaz Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)

Kalınlık 1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1 10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 175 mm
 
Tedarikçi MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör

Paslanmaz Dikdörtgen Profil (Soğuk Çekilmiş)

Kalınlık 1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1 20 - 250 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 100 mm
 
Tedarikçi MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
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