Tayvan, Vietnam çıkışlı paslanmaz soğuk rulo sac ithalatına antidamping soruşturması başlattı

Tayvan Maliye Bakanlığı, Vietnam çıkışlı soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürün ithalatına yönelik bir antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma, Tayvanlı paslanmaz çelik üreticileri Yieh United Steel Corporation ve Tang Eng Iron Works Co., Ltd. tarafından yapılan başvurunun ardından 14 Ağustos 2026 tarihinde başlatıldı.

Başvuru sahipleri %31,36 damping marjı hesapladı

Başvuru sahipleri düzeltilmiş ihracat fiyatları ile Hanoi ve Ho Chi Minh City'deki 304 ve 316 kalite paslanmaz çeliğin yerel fiyatlarını karşılaştırarak 2025 yılı için %31,36 damping marjı hesapladı. Ayrıca Tayvan'ın Vietnam'dan söz konusu ürün ithalatının 2024 yılından itibaren önemli ölçüde arttığını ileri sürdü. Başvuruya göre söz konusu ithalatın pazar payı arttı ve ürünler yerel ürün fiyatlarının altında satılarak Tayvanlı üreticileri fiyatlarını düşürmeye ve bazı durumlarda üretim maliyetlerinin altında satış yapmaya zorladı. Başvuru sahipleri, bu durumun müşteri kayıplarına, yerel sanayinin pazar payının düşmesine ve Tayvan paslanmaz çelik sektörünün zararlarının artmasına yol açtığını iddia etti.

Damping soruşturması 1 Temmuz 2025 ile 30 Haziran 2026 arasındaki dönemi kapsarken, gerekli görülmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tayvan Maliye Bakanlığı damping yapılıp yapılmadığını araştırırken, Ekonomi Bakanlığı zarar soruşturmasını yürütecek.

Ekonomi Bakanlığının dosyayı teslim almasından itibaren 40 gün içinde ön zarar tespitini sunması gerekiyor. Bakanlığın yerel sanayinin zarar gördüğünü tespit etmesi halinde Maliye Bakanlığının ön damping tespitini açıklamak ve geçici antidamping vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar vermek için 70 günü olacak.

Geriye dönük vergi talep edildi

Başvuru sahipleri ayrıca herhangi bir geçici verginin yürürlüğe girmesinden önceki 90 günlük dönemde gerçekleştirilen söz konusu ürün ithalatına geriye dönük antidamping vergisi uygulanmasını talep etti. Tayvan Maliye Bakanlığı, nihai damping tespitini açıklarken bu talebi de değerlendirecek.

Soruşturmaya katılmak isteyen üreticilerin, ihracatçıların ve ithalatçıların soruşturma başlangıç bildiriminin yayımlanmasından itibaren 20 gün içinde Tayvan Gümrük İdaresine başvuruda bulunması gerekiyor. Soruşturmayla tam iş birliği yapan üretici ve ihracatçılar için şirket bazında damping marjları belirlenebilecekken, soruşturmaya katılmayan şirketlerin damping marjları başvuruda sunulan bilgiler ve mevcut diğer veriler kullanılarak hesaplanabilecek.

Söz konusu ürünler şu kodlar kapsamında yer alıyor: 72193110102, 72193110905, 72193190114, 72193190123, 72193190196, 72193190203, 72193190908, 72193210101, 72193210904, 72193290113, 72193290122, 72193290195, 72193290202, 72193290907, 72193310100, 72193310903, 72193390112, 72193390121, 72193390194, 72193390201, 72193390906, 72193410109, 72193410902, 72193490111, 72193490120, 72193490193, 72193490200, 72193490905, 72193510108, 72193510901, 72193590110, 72193590129, 72193590192, 72193590209, 72193590904, 72199000905, 72202010102, 72202010905, 72202090114, 72202090123, 72202090196, 72202090203, 72202090908, 72209010198, 72209010991, 72209090146, 72209090164, 72209090191, 72209090299 ve 72209090994.