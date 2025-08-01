AB Ezz Steel ve Nippon Steel’den ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerini indirdi

Avrupa Komisyonu Mısır, Japonya ve Vietnam’dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonucunu açıkladı. Mısır merkezli Ezz Steel ve Japonya merkezli Nippon Steel için belirlenen nihai antidamping vergisi oranları, geçici oranlara kıyasla düşüş gösterdi. İnceleme, 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu.

İnceleme, söz konusu ülkelerden ithal edilen sıcak rulo sacın AB pazarına dampingli fiyatlarla satıldığını ve AB’li sıcak rulo sac üreticilerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Söz konusu ürünlere yönelik nihai antidamping vergileri, Ezz steel Company ve diğer Mısırlı şirketler için %11,7, Nippon Steel Corporation için %30,4, Tokyo Steel için %6,9 ve diğer Japon ihracatçılar için %30,1, Formosa Ha Tinh Steel Corporation ve diğer Vietnamlı şirketler için %12,1 oranlarında yer alıyor.

7 Nisan tarihinde getirilen geçici antidamping vergileri, Ezz steel Company ve diğer Mısırlı şirketler için %12,8, Nippon Steel Corporation için %42,5 ve Tokyo Steel için %6,9, Formosa Ha Tinh Steel Corporation ve diğer Vietnamlı şirketler için %12,1 olarak belirlenmişti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10 90, 7225 30 90, 7225 40 60 90, 7225 40 90, 7226 19 10 91, 7226 19 10 95, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.