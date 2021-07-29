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AB, Çin’den ithal yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine yönelik antidamping vergisini kaldırdı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 15:19:21 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu’nun 2016 yılının Temmuz ayında Çin’den ithal yüksek yorulma performansına sahip inşaat demirine uygulanan antidamping vergisi yarın sona erecek. Komisyon, sona erme bildiriminin yayımlanmasının ardından bir inceleme talebinde bulunulduğunu belirtti.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7214 20 00, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70 ve 7228 30 89 kodları altında kayıtlı bulunan söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergileri %18,4-22,5 oranlarında yer alıyor.


Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  kota ve vergiler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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