AB Çin’den ithal teneke levhaya antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 17 Mayıs 2024 14:25:25 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal teneke levhaya yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmanın, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) Çin’den yapılan teneke levha ithalatının ciddi oranda arttığı ve bu durumun yerel sektörde maddi zarara neden olduğu gerekçesiyle 2 Nisan tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı belirtildi. Bununla birlikte EUROFER’in, Çin’den ithal teneke levhanın pazar payının arttığına dair kanıt gösterdiği ve bu durumun ithalatın daha da yükselebileceği ihtimaline işaret ettiği aktarıldı. Ayrıca soruşturmanın 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı, 14 aya varan süre içerisinde tamamlanacağı ve yedi ila sekiz ay içerisinde geçici vergi getirilme olasılığı olduğu da bildirildi.

Komisyon, Çin’den ithal söz konusu ürünün dampingli satılıp satılmadığını ve dampingli satışın yerel sektöre zarar verip vermediğini belirleyecek.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 ve 7212408085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Bahsi geçen açıklamanın ardından EUROFER, komisyonun kararını memnuniyetle karşılayarak soruşturmanın AB’li üreticiler için eşit şartlar sağlanması bakımından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

EUROFER Genel Sekreteri Axel Eggert, “Çinli üreticiler, en az dört yıldır AB piyasasını dampingli fiyatlardan satılan kapasite fazlası teneke levha ile doldurmuş durumda. Bu nedenle yerel üreticiler, maliyetlerin artmasına rağmen fiyatlarını aşağı çekme baskısı hissediyor. Üçüncü ülkelerden ithal çelik ürünlerinin dampingli satışı yalnızca sektörümüz için değil aynı zamanda AB ekonomisi ve istihdamı açısında da sistemik risk teşkil ediyor. Çin’den düşük fiyatlı teneke levha akışı yerel üreticileri zaten olumsuz etkiledi. Kâr marjlarının düşmesinin yanı sıra üretim hacimleri, kapasite kullanım oranları ve pazar paylarının azalması da AB’li çelik üreticilerine ciddi ölçüde zarar verdi. 2021-2023 yılları arasında sektörün satış hacmi dörtte bir oranında azalırken Çin’den ithal ürünlerin yerel tüketimdeki payı en az iki kat arttı,” açıklamasını yaptı.