AB Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 02 Mayıs 2024 13:51:50 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe uygulanan telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

Söz konusu incelemenin, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 4 Şubat tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut telafi edici vergi oranları %13,7 ile %44,7 arasında değişiyor.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 ve 7226997091 kodları altında kayıtlı bulunuyor.