AB Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Avrupa Komisyonu dönem sonu incelemesinin ardından Çin’den ithal organik kaplamalı çeliğe antidamping vergisi uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan inceleme Avrupa Çelik Birliğinin (EUROFER) antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 2 Şubat 2024 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı.

İlk olarak 2019 yılında getirilen antidamping vergileri sıfır ve %26,1 arasındaki oranlarda yer almaya devam edecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 82, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 ve 7226 99 70 91 kodları altında kayıtlı bulunuyor.