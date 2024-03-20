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AB Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisini uzattı

Çarşamba, 20 Mart 2024 11:13:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu dönem sonu incelemesinin ardından Çin’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergilerinin süresinin beş yıl uzatıldığını açıkladı.

İnceleme Avrupa Çelik Birliği’nin antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 8 Kasım 2022 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılmıştı. Ülke için antidamping vergisi %17,2-27,9 oranları arasında yer almaya devam edecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010 ve 7226997094 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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