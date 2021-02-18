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AB Çin’den ithal grafit elektrota antidamping vergisi soruşturması başlatacak

Perşembe, 18 Şubat 2021 16:10:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal bazı grafit elektrot ürünlere yönelik antidamping vergisi soruşturması başlatacağını açıkladı. Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH ve Tokai ErftCarbon GmbH’in 4 Ocak 2021 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılacak soruşturma, 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.

Geçici önlemlerin 7 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 8545 11 00 ve 8545 90 90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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