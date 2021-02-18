AB Çin’den ithal grafit elektrota antidamping vergisi soruşturması başlatacak

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal bazı grafit elektrot ürünlere yönelik antidamping vergisi soruşturması başlatacağını açıkladı. Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH ve Tokai ErftCarbon GmbH’in 4 Ocak 2021 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatılacak soruşturma, 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.
Geçici önlemlerin 7 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 8545 11 00 ve 8545 90 90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.