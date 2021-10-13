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AB Çin’den ithal filmaşine nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 13 Ekim 2021 16:53:49 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu, dönem sonu incelemesinin ardından Çin’den ithal filmaşine nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. İnceleme, bölgedeki filmaşin üretiminin yaklaşık %60’ını temsil eden AB’li üreticiler adına Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) 14 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldı.

İncelemenin tamamlanmasıyla, komisyon, 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunan Çin’den ithal sıcak haddelenmiş alaşımlı veya alaşımsız çubuk ve filmaşine nihai antidamping vergisi uygulamaya karar verdi.

Nihai antidamping vergileri, Valin Gorup için %7,9 ve diğer Çinli şirketler için %24 oranlarında yer alıyor.


Etiketler: kota ve vergiler  Avrupa Birliği  uzun ürünler  filmaşin  |  benzer haberler »


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