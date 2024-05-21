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AB Çin’den ithal dikişsiz boruya antidamping soruşturması başlattı

Salı, 21 Mayıs 2024 14:23:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Söz konusu soruşturmanın, Avrupa Çelik Boru Birliği’nin (ESTA) Çin’den yapılan dikişsiz boru ithalatının ciddi oranda arttığı ve bu durumun yerel sektörde maddi zarara neden olduğu gerekçesiyle 2 Nisan tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı belirtildi. Bununla birlikte ESTA’nın Çin’den ithal dikişsiz borunun pazar payının arttığına dair kanıt gösterdiği aktarıldı. Ayrıca soruşturmanın 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı, 14 aya varan süre içerisinde tamamlanacağı ve yedi ila sekiz ay içerisinde geçici vergi getirilme olasılığı olduğu da bildirildi.

Komisyon, Çin’den ithal söz konusu ürünün dampingli satılıp satılmadığını ve dampingli satışın yerel sektöre zarar verip vermediğini belirleyecek.

Söz konusu soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312030, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 ve 7304598320 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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