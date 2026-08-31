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AB çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülkenin tespitine ilişkin belge gerekliliklerini açıkladı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 14:46:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, AB'ye ithal edilen çelik ürünlerinin eritildiği ve döküldüğü ülkenin doğrulanması için ithalatçıların sunması gereken belgeleri belirleyen yeni yönetmeliği açıkladı. 19 Ağustos tarihinde AB üyesi ülkelerin oybirliğiyle desteklediği yönetmelik, 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle izlenebilirliğin artırılması ve çeliğin AB'nin ticaret önlemlerini aşmak amacıyla üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirilmesi riskinin azaltılması hedefleniyor.

Temel belge olarak sertifika kullanılacak

1 Ekim tarihinden itibaren ithalatçılar çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülkeyi gümrük beyannamelerinde belirtmek ve bu bilgiyi hem çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülkeyi hem de ilgili döküm numarasını içeren bir sertifikayla desteklemek zorunda olacak.

Bu sertifikanın bulunmaması veya gerekli bilgileri içermemesi halinde gümrük makamları ülkenin tespit edilmesini sağlayacak faturaları, teslimat belgelerini, kalite sertifikalarını, satın alma siparişlerini veya sözleşmeleri, uzun vadeli tedarikçi beyanlarını, maliyet muhasebesi ve üretim kayıtlarını, ihracatçı ülkeye ait gümrük belgelerini, ticari yazışmaları ya da üretim açıklamalarını kabul edebilecek.

Uygulamanın ilk yılında söz konusu belgeler, tek başına kanıt olarak veya eksik bilgiler içeren bir sertifikayı tamamlayıcı belgeler şeklinde kabul edilebilecek. Ancak 1 Ekim 2027 tarihinden itibaren yalnızca tamamlayıcı kanıt olarak kabul edilecekleri için ithalatçıların her koşulda sertifika sunması gerekecek.

Öte yandan çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülkenin belirlenmesi ülke bazında tahsis edilen kota tonajlarını doğrudan etkilemeyecek. Söz konusu uygulama çelik ithalatında tedarik zinciri şeffaflığını artırmayı ve Komisyonun AB'ye ithal edilen çeliğin kaynağına ilişkin elde ettiği bilgilerin güvenilir olmasını amaçlıyor.

Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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