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AB, Çin ve Türkiye’den ithal kaynaklı çelik hasıra antidamping soruşturması başlattı

Perşembe, 04 Haziran 2026 10:44:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Çin ve Türkiye’den ithal kaynaklı çelik hasıra yönelik antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma, söz konusu ülkelerden yapılan kaynaklı çelik hasır ithalatının dampingli olup olmadığını ve bu ithalatın AB sanayisine zarar verip vermediğini tespit etmeyi amaçlıyor.

Söz konusu ülkelerden ithal edilen kaynaklı çelik hasırın dampingli fiyatlarla satıldığı iddiasıyla Avrupa Kaynaklı Çelik Hasır Üreticileri Birliğinin talebi üzerine başlatılan soruşturma, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak. Zarara ilişkin analiz ise 1 Ocak 2022’den soruşturma döneminin sonuna kadar olan dönemi içerek.

Komisyonun soruşturmayı 14 ay içinde sonuçlandırması beklenirken, geçici önlemlerin önümüzdeki 7-8 ay içinde yürürlüğe konulabileceği belirtiliyor.

Soruşturmaya konu ürünler; düz telden üretilmiş, kesişim noktalarından kaynaklanmış, kaplamasız veya çinko ya da başka malzemelerle kaplanmış, rulo halinde veya rulo dışında sunulan, galvanizli veya galvanizsiz ızgara, hasır, ağ ve çit ürünlerini kapsıyor. Soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7314 20 90, 7314 31 00 ve 7314 39 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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