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AB Çin ve Türkiye’den ithal lama demirine yönelik antidamping soruşturması başlatabilir

Perşembe, 03 Kasım 2022 14:58:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ticaret Bakanlığının bildirisine göre, AB’li üreticiler Çin ve Türkiye’den ithal lama demirine yönelik antidamping soruşturması başlatılması için AB Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Olası antidamping soruşturması kapsamında söz konusu ülkelerden lama demiri ithalatının dampingli olup olmadığı ve AB’deki yerel üretim üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek. Türkiye’den ithal edilen lama demirinde damping olduğu tespit edilirse söz konusu ürünlere antidamping vergisi getirilebilir. 

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.50.91 kodu altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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