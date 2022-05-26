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AB, Çin ve Brezilya’dan ithal krom kaplamalı çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 26 Mayıs 2022 11:22:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Çin ve Brezilya’dan ithal elektrolitik krom kaplamalı çeliğe geçici antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Geçici antidamping vergileri Baoshan Iron & Steel için %33,2, GDH Zhongyue Tinplate Industry ile Shougang Jingtang United Iron & Steel için %36,7 ve diğer Çinli şirketler için %77,9 oranlarında yer alırken, Companhia Siderúrgica Nacional ve diğer Brezilyalı şirketler için %52 seviyesinde yer alıyor.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 24 Eylül 2021 tarihinde başlatılmıştı ve 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyordu. 

Söz konusu ürünler 7210 50 00 ve 7212 50 20 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: kaplamalı yassı ürünler Avrupa Birliği kota ve vergiler 

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