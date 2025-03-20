AB, Çelik ve Metal Eylem Planı ile rekabet gücünü artıracak

Avrupa Komisyonu, kısa ve orta vadede çelik ve metal sektörünü korumanın yanı sıra sektörün rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla hazırladığı Çelik ve Metal Eylem Planı’nı açıkladı.

Komisyona göre otomotiv, temiz teknoloji ve savuma gibi kritik sektörlere girdi sağlayan çelik sektörü, Avrupa ekonomisinin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda mevcut jeopolitik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda çelik ve metal sektörünün güçlendirilmesi, bölgenin güvenliğinin garanti altına alınması bakımından da önem taşıyor. Ancak yüksek enerji maliyetleri, haksız rekabet ve emisyonların düşürülmesi yönündeki gereklilik, çelik sektörü üzerinde ciddi baskı kuruyor.

Dolasıyla söz konusu plan kapsamında komisyon, uygun fiyatlı enerjiye erişimi kolaylaştıracak. Bunu gerçekleştirmek için şebeke ücretlerini ve enerji vergilerini düşürecek, enerji alım anlaşmalarını kolaylaştıracak, ruhsat süreçlerini hızlandıracak, şebekelerini genişletecek ve modernize edecek ve elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla vergi esnekliğini teşvik edecek. Bununla birlikte enerji yoğun sektörlerin şebekeye daha hızlı şekilde erişmesini sağlayacak ve bu sektörlerde yenilenebilir, düşük karbonlu hidrojen kullanımının artmasını destekleyecek.

Öte yandan komisyon, eşit şartlar oluşturulması için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) güçlendirecek. SKDM, ithal ürünler için geçerli olsa da üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere AB’de üretilen ürünlerin olası karbon sızıntısı riskini göz önünde bulundurmuyor. Bu nedenle komisyon, bu sorunu ele alacak bir çözüm sunacak. Ayrıca SKDM’nin kapsamını bazı son kullanıcı ürünlerini de içerek şekilde genişletmeyi ve SKDM’nin ihlalini engelleyecek önlemler getirmeyi de planlıyor.

Bununla birlikte küresel çelik kapasite fazlasının çelik sektörünün kârlılığı ve rekabet gücü için ciddi bir tehdit oluşturması sebebiyle komisyon, mevcut koruma önlemlerini sıkılaştıracak. Mevcut koruma önlemleri 2026 yılının Haziran ayında sona erdiğinde çelik sektörünü korumak amacıyla bu yıl sona ermeden yeni uzun vadeli önlemlerini tanıtacak. Ayrıca “eritilmiş ve dökülmüş” kuralının uygulanmasını da değerlendirecek.

Aynı zamanda komisyon, döngüselliği teşvik etmek amacıyla geri dönüşüm sürecini iyileştirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda başlıca sektörlerde geri dönüştürülmüş çelik ve alüminyum kullanımına yönelik hedefler belirleyecek. İnşaat malzemeleri ve elektronik gibi diğer ürün grupları için geri dönüştürülebilirlik ve/veya geri dönüştürülmüş içerik gereksinimlerine ilişkin ihtiyacı değerlendirecek. Öte yandan düşük karbonlu çelik üretimi bakımından çok önemli bir girdi olan hurda arzını garanti altına almak amacıyla hurdaya ticaret önlemleri getirme seçeneğini de göz önünde bulunduracak.

Son olarak komisyon, aktif işçi politikalarıyla çelik ve metal sektöründeki yaklaşık 2,6 milyon doğrudan ve dolaylı istihdamın yanı sıra çalışanların haklarını koruyacak.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Başkanı Dr. Hendrik Adam, planı memnuniyetle karşıladı ve çelik sektörünün düşüşünü durdurmak için derhal somut önlemler alınması gerektiğini söyledi. Öte yandan komisyonun olumlu önerilerine rağmen yüksek enerji fiyatlarının halen asıl sorun olduğuna dikkat çekti. Yüksek enerji fiyatlarının yalnızca çelik ve metal üretimini değil, aynı zamanda tüm endüstriyel değer zincirini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca enerji maliyetlerini düşürmek için daha fazla çalışma yapılmasının hayati önem taşıdığını da ekledi.