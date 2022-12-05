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AB çelik koruma önlemlerine yönelik inceleme başlattı, önlemler bir yıl erken sona erebilir

Pazartesi, 05 Aralık 2022 10:53:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu çelik koruma önleminin mevcut sona erme tarihi olan 30 Haziran 2024’ten bir yıl önce sonlandırılıp sonlandırılmayacağını belirlemek için bir inceleme başlattığını açıkladı.

Komisyon incelemenin ardından en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar çelik koruma önleminin kaldırılması veya kaldırılmamasına yönelik bir öneride bulunacak. AB üyesi devletler daha sonra bu öneriyi oylayacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, koruma önleminin uzatıldığı geçtiğimiz yılın Haziran ayında komisyon bu incelemeyi gerçekleştireceğini bildirmişti. Kota hacimleri de %3 oranında artmıştı ve kotaların aşılması durumunda ürünlere %25 vergi uygulanıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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