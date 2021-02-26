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AB çelik ithalatına uygulanan koruma önleminin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik inceleme başlattı

Cuma, 26 Şubat 2021 15:25:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, bazı çelik ürünlerin ithalatına uygulanan mevcut koruma önleminin süresinin uzatılıp uzatılmayacağını belirlemek için bir inceleme başlattığını açıkladı. Koruma önlemi, başlangıçta 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak üç yıllık bir ​​dönem için uygulamaya girmişti.

İnceleme, 12 AB üye devletinin, devam eden ciddi ithalat baskısının neden olduğu zararları önlemek veya gidermek için koruma önleminin gerekli olduğunu belirterek, 15 Ocak 2021 tarihinde çelik ithalatına yönelik bu önlemlerin süresini uzatma talebinin ardından başlatıldı. Devletler taleplerinde, küresel kapasite fazlasının çok yüksek bir seviyede yer aldığını, üçüncü ülkelerin ticareti kısıtlayıcı önlemler ile savunma önlemleri almaya devam ettiğini ve ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı 232. Madde vergilerini kaldıracağına dair hiçbir işaret olmadığını ifade etti.

İnceleme için gereken tüm bilgileri elde etmek amacıyla ilgili tarafların görüşlerini bildirmeleri için 15 günü var.


Etiketler: Avrupa Birliği  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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