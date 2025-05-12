AB misilleme vergilerin kapsamını gündemine aldı, ABD’ye hurda ihracatını kısıtlayabilir

Avrupa Komisyonu, AB ile ABD arasında süregelen ticari önlemlere dair müzakereler her iki tarafın da lehine sonuçlanmazsa ve ABD vergileri kaldırmazsa hangi ABD menşeli ürünlere misilleme önlemler getirileceğine yönelik bir liste hazırlamak için çalışmalara başladı. Çeşitli endüstriyel ve tarımsal ürünleri kapsayacak olan liste, ABD’den yapılan 95 milyar € değerindeki ithalata karşılık geliyor.

Komisyon ayrıca AB’den ABD’ye yapılan 4,4 milyar € değerindeki hurda ve kimyevi ürün ihracatını da kısıtlamayı planlıyor.

Öte yandan AB, ABD’nin karşılıklı vergileri ve otomobil ile otomobil parçalarına getirdiği vergilerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle DTÖ’ye şikâyette bulunacak.

Açıklamaya göre komisyon, ABD’nin vergileri nedeniyle küresel ihracatın AB pazarına yönelmesi olasılığını yakından takip ediyor. Yeni ihracat pazarları bulmayı ve AB’nin kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçlayan komisyon, bunun için diğer ticaret ortaklarıyla müzakerelere devam edecek.