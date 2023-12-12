AB 232. Madde vergilerine yönelik anlaşmazlık nedeniyle ABD’ye dava açabilir

Salı, 12 Aralık 2023 12:23:54 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’de yayımlanan bir habere göre, ABD'nin 232. Madde kapsamında çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı vergileri ele almak için 20 Ekim tarihinde ABD'li yetkililerle görüşen Avrupa Birliği (AB), bu görüşmede bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle ülkeye karşı yeniden dava açmak için Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB, ABD'nin 2018 yılında 232. Madde kapsamında çelik ithalatına %25 ve alüminyum ithalatına %10 olarak getirdiği vergilerin kalıcı olarak sona erdirilmesini hedefliyordu. Söz konusu uygulama, tarafların 10 milyar $’ın üzerindeki ticarette birbirlerine karşılıklı olarak vergi uygulamasıyla sonuçlanmıştı.

Öte yandan AB’nin söz konusu anlaşmazlık nedeniyle ABD çıkışlı ürünlere şimdilik misilleme vergiler getirmeyeceği söyleniyor.