AB ABD’ye ticaret anlaşması konusunda taviz vermeyecek gibi görünüyor

ABD’nin yeni vergilerinin yürürlüğe gireceği tarih yaklaşırken, Avrupa Birliği, Washington ile dengeli bir ticaret anlaşması yapmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırıyor. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile görüşmelerin iyi niyetle devam ettiğini ancak AB’nin çıkarlarını korumak için olası her senaryoya hazır olduklarını belirtti.

Von der Leyen, “İlkelerimize bağlı kalıyoruz, çıkarlarımızı savunuyoruz, iyi niyetle çalışmaya devam ediyoruz ve tüm senaryolara hazırız,” dedi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere ABD, ülkelere özgü karşılıklı vergilerin yürürlüğe girme tarihini 9 Temmuz’dan 1 Ağustos’a ertelemişti. Bu gelişme, AB’ye ABD ile bir anlaşmaya varmak ve maliyetli ticaret aksaklıklarından kaçınmak için kritik bir fırsat sunuyor.

Buna ek olarak AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, komisyonun AB üye ülkeleriyle istişarelerde bulunduğunu ve 1 Ağustos’tan önce olası zararı en aza indirecek bir anlaşmaya varmayı hedeflediğini belirtti. Gill, prensipte varılacak bir anlaşmanın genel ticaret görünümü için bir nebze olsun netlik sağlayacağını kaydetti.