EUROFER: ABD’nin vergileri AB’nin 3,8 milyon mt çelik ihracatını tehdit ediyor

Avrupa çelik sektörü, AB-ABD ticaret anlaşmasında yaşanan gecikmelerin halihazırda ciddi olan krizi daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ABD’nin %50 oranındaki çelik vergilerinin, AB’nin üçüncü en büyük ihracat pazarı olan ABD’ye erişimini tamamen engelleyebileceği ve 3,8 milyon mt’un üzerinde vergisiz çelik ihracatını tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. ABD’nin yeni vergilerinin aynı zamanda ABD’den AB pazarına yeniden yönlendirilen ticaret akışında bir artış riski taşıdığını kaydeden birlik, Eylül ayında beklenen Çelik ve Metaller Eylem Planı’nın, mevcut koruma önleminin yerine geçecek olan Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklenen ticaret önlemlerinin ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasındaki (SKDM) eksikliklerin giderilmesine yönelik teklifin erkenden hayata geçirilmemesinin sektördeki kötü gidişatı daha da hızlandırdığını belirtti.

Mevcut kriz: Çelik ticaretinin sapması ve piyasanın çöküşü

İhracat akışlarını korumak ve ABD’den AB’ye yeniden yönlendirilen çelik ticaretindeki artışa karşı koymak için acilen koordineli bir AB-ABD yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan EUROFER Başkanı Dr. Henrik Adam, “ABD’nin %50 oranındaki vergileriyle devam edemeyiz. Ana ihracat pazarımızı kaybederken Avrupa pazarı ABD’nin kabul etmediği çelikle dolup taşıyor. AB’nin ABD’ye çelik ihracatını koruyan ortak bir AB-ABD yaklaşımı bulunmaması hayal kırıklığına uğratıyor. Şu anda AB’nin toplam çelik üretiminden beş kat daha büyük olan küresel kapasite fazlasının yanı sıra ticaretin AB’ye yönelmesiyle mücadele ediliyor. Bu kapasite fazlası, tüm değer zincirlerini yok ediyor, endüstriyel dayanıklılığı, savunma yeteneklerini ve yeşil geçişi baltalıyor,” şeklinde konuştu.

Keskin zıtlıklar: ABD yatırımı ile AB’deki düşüş

Adam’a göre ABD çelik sektörü, yerel çelik alımına yönelik teşvikler, daha düşük enerji maliyetleri ve yeşil sübvansiyonlar gibi politikalar sayesinde patlama yaşarken, AB sarsılıyor. ABD’li üreticiler korumacı politikalar ve artan vergiler sayesinde 8-9 milyon mt yeni kapasite devreye alırken, AB 2024’te tarihteki en büyük yıllık düşüşü kaydederek 10 milyon mt çelik kapasitesini kaybetti. EUROFER Başkanı, “Avrupa’da henüz oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme yok. Avrupa Komisyonu ticaret önlemlerini ve SKDM’yi enerji fiyatları konusunda olduğu gibi alelade ele alırsa daha fazla kapasitenin devreden çıkarılması, istihdam kaybı ve karbondan arındırma projelerinin durdurulması kaçınılmaz olacak. AB’li çelik üreticileri ucuz, karbon yoğun ithalatla yok olacak ve AB’deki yeşil geçiş sağlam endüstriyel temeller olmadığı için bocalayacak,” şeklinde sözlerini tamamladı.