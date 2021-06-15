Assofermet AB’nin çelik ithalatına uyguladığı koruyucu önlemlerin uzatılmasına karşı çıktı

Salı, 15 Haziran 2021 15:10:36 (GMT+3) | Brescia

İtalya yerel çelik ve hurda distribütörleri birliği Assofermet’e bağlı ve yerel çelik distribütörlerini temsil eden Assofermet Acciai'ye göre, Avrupa Komisyonu’nun AB’de çelik ithalatına uygulanan koruyucu önlemleri 30 Haziran 2024’e kadar uzatması “sorumsuz” ve “duyarsız” bir karar. Assofermet Acciai ayrıca, kotaların yıllık düşürülme oranının %5’ten %3’e çekilmesini de eleştirdi.

Assofermet Acciai’ye göre, “AB çelik endüstrisinde 2020 yılının başındakine kıyasla oldukça farklı olan mevcut piyasa trendi göz önüne alındığında”, koruyucu önlemlerin uzatılması mantıksız bir karar. Dahası, “bu karar mevcut önlemlerin sona ereceği tarihten yalnızca 19 gün önce verildi ve bu nedenle, AB’li üreticilerin bazı durumlarda beş ila altı ayı bulan uzun teslim süreleri göz önüne alındığında tamamen yanlış bir düzenleme oldu. Bu yılın Mart ayında birçok ithalatçı, AB dışında bulunan çelik üreticileriyle yılın ikinci yarısında teslim edilmek üzere tedarik bağlantıları yaptı.”

Assofermet Acciai, bu kararın Covid-19 sonrasındaki iyileşme sürecine zarar vererek, AB’nin tüm ekonomik sistemi üzerinde ciddi bir etki yaratacağını belirtti. Birlik son aylarda yaşanan diğer gelişmeler hakkında ise, Avrupa Komisyonu’nun yalnızca çelik üreticilerinin çıkarlarını korumakta ısrarcı olduğunu ve çelik kullanıcıları ile nihai tüketicileri unuttuğunu ileri sürdü.

Dünya Ticaret Örgütü’ne gönderilen bildiride, AB Komisyonu’nun söz konusu önlemleri uzatma kararını alırken 2018-20 dönemindeki verileri incelediği belirtiliyor. Ancak Assofermet Acciai’ye göre, bu değerlendirmede “tüketimin önemli oranda artacağı 2021 ve 2022 yıllarına dair bir öngörü” yer almıyor.

Birlik, fiyatlardaki artışın, bulunduğumuz döneme uygun olmayan ve ters etki yaratan koruyucu önlemlerin uygulanmasını son yıllarda ısrarla talep eden çelik üreticilerinin spekülatif tutumunun doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Assofermet Acciai, koruyucu önlemlerin tamamen kaldırılması gerektiğini savunuyor. Assofermet Acciai’ye göre, AB pazarındaki artan talebi karşılamanın ve sistemi istikrarlı hale getirmenin tek yolu, AB ve EFTA harici ülkelerden yüksek miktarda çelik alımı yapmak.