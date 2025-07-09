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ABD karşılıklı vergi için son tarihi 1 Ağustos’a erteleyerek ticaret anlaşması umutlarını yeşertti

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 16:27:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD yönetimi, ülkelere özgü karşılıklı vergilerin yürürlüğe girme tarihini 9 Temmuz’dan 1 Ağustos’a erteledi. Bu gelişme, özellikle Japonya, Güney Kore ve AB gibi başlıca ticaret ortaklarına, planlanan vergileri yumuşatabilecek veya ortadan kaldırabilecek ticaret anlaşmalarına yönelik yeni bir müzakere alanı sundu.

ABD’nin bu kararı, uluslararası ticari tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Özellikle AB, müzakerelerin başarısız olması halinde misilleme önlemleri alacağı yönünde uyarıda bulunmuştu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda ABD, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere 14 ülkeye çelik ve otomotiv ürünlerine yönelik mevcut sektöre özgü vergilere ek olarak %40’a varan oranlarda yeni karşılıklı vergiler getireceğini açıkladığı bildiriler yolladı.

ABD’nin daha önce İngiltere, Çin ve Vietnam ile anlaşmalar yapması, 1 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce diğer ülkeleri de müzakereleri sürdürmesi için teşvik edebilir.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Ticaret Kota ve Vergiler 

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