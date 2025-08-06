AB, ABD’ye yönelik misilleme önlemlerini altı ay erteledi

Transatlantik ticaret açısından önemli bir gelişme yaşandı. Basında çıkan haberlere göre Avrupa Komisyonu, 93 milyar € değerindeki ABD menşeli ürünlere yönelik planlanan misilleme önlemlerini üçüncü kez altı ay süreyle erteledi. Söz konusu önlemlerin 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanıyordu ancak 27 Temmuz’da AB ile ABD arasında varılan siyasi ölçekli anlaşmanın ardından bu karar alındı.

Erteleme kararını doğrulayan Avrupa Komisyonu sözcüsü Olof Gill, anlaşmanın yasal bağlayıcılığı bulunmasa da AB’li ihracatçılar için rahatlama sağladığını vurguladı. Bu erteleme kararının taraflar arasında tam ölçekli bir ticaret anlaşmazlığına dönüşebilecek sürecin geçici olarak yumuşattığı değerlendiriliyor.

27 Temmuz’da yapılan anlaşma kapsamında AB’nin ABD’ye yaptığı ihracatın büyük bölümü için %15 vergi uygulanacak. AB’li ihracatçılar için kısa vadeli istikrar sağlayan siyasi ölçekli anlaşma, aynı zamanda her iki tarafın da anlaşmayı kendi iç prosedürleri doğrultusunda resmileştirmeleri için zaman tanıyor.