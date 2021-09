AB Çin’den ithal ön ve arka gerdirmeli tellere nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 02 Eylül 2021 16:00:53 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal belirli ön ve arka gerdirmeli tel ürünlere nihai antidamping vergisi getirdi. Bu karar, AB’nin toplam ön ve arka gerdirmeli tel üretiminin %25’inden fazlasını gerçekleştiren European Stress Information Service şirketinin 28 Şubat 2020 tarihli talebi üzerine yapılan inceleme sonucu alındı.

Söz konusu antidamping vergileri, Çin’in Maanshan şehrindeki Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd ile Jiujiang şehrindeki Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd için %31,1, Qingdao şehrindeki Kiswire Qingdao için %0 ve diğer tüm Çinli şirketler için %46,2 oranında belirlendi.

Söz konusu vergiye tabi Çin menşeli ürünler 7217 10 90, 7217 20 90, 7312 10 61, 7312 10 65 ve 7312 10 69 kodları altında kayıtlı.