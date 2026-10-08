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7 Steel UK ve GB Railfreight 11 yıllık çelik taşımacılığı anlaşması imzaladı

Perşembe, 08 Ekim 2026 11:31:16 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli demir yolu yük taşımacılığı şirketi GB Railfreight (GBRf), çelik üreticisi 7 Steel UK ile şirketin Cardiff'teki tesislerine ve tesislerinden hurda ve nihai mamullerin taşınması için en az 11 yıl geçerli olacak uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Taşımacılık hizmetlerinin bu ay başlaması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında GBRf, 7 Steel UK'in Cardiff'te bulunan tesislerine hurda taşıyacak ve nihai mamulleri İngiltere genelindeki müşterilere ulaştıracak. Sözleşme ayrıca GBRf'nin tesis sahasında halihazırda yürüttüğü demir yolu manevra faaliyetlerini genişleterek demir yolu taşımacılığı ile tesis içi lojistik hizmetlerini bir araya getiriyor.

GBRf hurda ve nihai mamuller için yeni vagonları devreye alacak

Anlaşma kapsamında GBRf, operasyonel verimliliği artırmak ve 7 Steel UK'in Cardiff'teki faaliyetlerine hizmet veren vagon filosunu modernize etmek amacıyla 2027 yılında hurda taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış iki yeni vagon setini devreye almayı planlıyor.

Ayrıca inşaat demiri ve kangal çelik de dahil olmak üzere nihai mamullerin taşınması için özel olarak modifiye edilmiş ilave bir vagon seti de sağlanacak.

Yeni sözleşme, iki şirket arasında 15 yılı aşkın süredir devam eden iş birliğini genişletiyor. GBRf'ye göre anlaşma, yüklerin demir yoluyla taşınmasını da destekleyerek kara yolu trafiğindeki yoğunluğun ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak. GBRf Ticari Direktörü Alex Kirk, anlaşmanın şirketler arasındaki mevcut iş birliğinin önemli ölçüde genişletilmesi anlamına geldiğini ve hem tesise gelen hammaddelerin taşınmasını hem de nihai mamullerin ülke genelindeki dağıtımını kapsadığını belirtti.

7 Steel UK Tedarik Zinciri Yönetimi Başkanı Vorn O'Hennessy ise anlaşmanın şirketin tedarik zincirini güçlendireceğini, daha sürdürülebilir lojistik faaliyetlerini destekleyeceğini ve şirketin Cardiff'teki çelik üretimine yönelik uzun vadeli bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Etiketler: İngiltere Avrupa 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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