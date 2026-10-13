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İngiltere'nin hurda ihracatı yerel talebin üç katına çıkmasıyla 2040'a kadar yarıya düşebilir

Salı, 13 Ekim 2026 11:08:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji ve İklim İstihbarat Birimi (ECIU) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre İngiltere'nin elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişiyle birlikte yerel hurda tüketiminin artması sonucunda ülkenin yıllık hurda ihracatı 2040 yılına kadar yaklaşık %50 azalabilir.

Rapor, İngiltere'de yılda yaklaşık 10-11 milyon mt çelik hurdası oluştuğunu ancak bunun %25'inden azının yerel piyasada tüketildiğini, yaklaşık 8 milyon mt hurdanın ise ihraç edildiğini ortaya koyuyor. Yeni elektrik ark ocağı kapasitelerinin devreye alınmasıyla yerel hurda talebinin yaklaşık üç katına çıkması beklenirken, bu durum geri dönüştürülmüş çelik hammaddesinin daha büyük bir bölümünün ülke içinde değerlendirilmesine olanak sağlayabilir.

İngiltere'nin hurda tüketimi 2040'a kadar 6,7 milyon mt'a ulaşabilir

Raporda yer verilen tahminlere göre yerel elektrik ark ocağında hurda tüketiminin 2024 yılındaki yaklaşık 2,2 milyon mt seviyesinden 2040 yılında 6,7 milyon mt'a yükselmesi bekleniyor. Aynı dönemde hurda ihracatının ise 7,8 milyon mt'tan 3,9 milyon mt'a gerileyeceği öngörülüyor.

Yerel tüketimde beklenen artışa rağmen İngiltere'nin önemli miktarda ihracata yönelik hurda fazlasına sahip olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca hurda kalitesine ilişkin zorluklara dikkat çekiliyor. Yeni EAF tesislerinin üretime başlamasıyla birlikte yüksek kaliteli ve düşük bakır içerikli hurdaya yönelik talebin yedi ila sekiz katına çıkması bekleniyor. Bu artış, yassı çelik üretiminde kullanılan hammaddelere yönelik daha sıkı kalite gerekliliklerinden kaynaklanıyor. Mevcut hurda ayrıştırma ve işleme altyapısı ile kullanım ömrünü tamamlamış araçlara ilişkin düzenlemeler, uygun nitelikteki hurdanın bulunabilirliğini sınırlayabilir.

İngiltere'nin çelik talebinin 2050'ye kadar %54 artması bekleniyor

Rapora göre İngiltere'nin çelik talebinin inşaat, açık deniz rüzgâr enerjisi, elektrik iletim altyapısı ve otomotiv üretiminin desteğiyle 2025 yılındaki 9,1 milyon mt seviyesinden 2050 yılında 14 milyon mt'a yükselerek %54 artması bekleniyor.

Bununla birlikte sektörün dönüşüm sürecinin ardından yerel çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 6,7 milyon mt'a ulaşacağı öngörülürken, 2050 yılı itibarıyla 7,3 milyon mt'luk potansiyel arz açığı oluşabileceği belirtiliyor. Raporda, söz konusu açığın tamamen kapatılması için Tata Steel'in Port Talbot elektrik ark ocağı projesinin kapasitesinin iki katından daha fazla ilave elektrik ark ocağı kapasitesine ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca İngiltere çelik sektöründe 2025 yılında yaklaşık %38 olan elektrik ark ocağı bazlı üretimin payının, planlanan yatırımların devreye alınmasıyla %75-85 seviyesine yükselebileceği öngörülüyor.

Elektrik maliyetleri İngiliz elektrik ark ocaklı üreticileri için zorluk oluşturmaya devam ediyor

Raporda elektrik maliyetleri, İngiliz çelik üreticilerinin rekabet gücünü olumsuz etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. 2025-2026 döneminde yerel üreticilerin elektrik için Almanya ve Fransa'daki rakiplerine kıyasla yaklaşık %27-38 daha fazla ödeme yaptığı belirtiliyor.

Bu farkın, diğer işletme maliyetlerindeki farklılıklar hesaba katılmadan, elektrik ark ocağı bazlı üretimde Almanya'ya kıyasla 6,10 £/mt, Fransa'ya kıyasla ise 7,90 £/mt maliyet dezavantajı yarattığı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte rapora göre Avrupa'nın batısında elektrik ark ocağı bazlı çelik üretiminin maliyeti, karbon fiyatlandırması hesaba katılmadan yüksek fırın bazlı üretime kıyasla yaklaşık 49 £/mt daha düşük.

ECIU raporunda, İngiltere'nin yüksek hurda arzının, çelik talebinde beklenen büyümenin ve devam eden elektrik ark ocağı yatırımlarının yerel çelik üretiminin genişletilmesi için temel oluşturduğu sonucuna varılıyor. Ancak bu sürecin sonucu yatırım kararlarına, elektrik maliyetlerine, hurda işleme kapasitesine ve düzenleyici çerçeve ile tedarik politikalarının geliştirilmesine bağlı olacak.

Etiketler: Hurda Hammaddeler İngiltere Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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