ABD 15 ülkeden ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik dönem sonu incelemeleri açtı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Hollanda, İspanya, İtalya, Kolombiya, Mısır, Malezya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayvan, Tunus, Türkiye ve Ukrayna'dan ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergilerinin yanı sıra Türkiye'den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemeleri yürütme kararı aldı.
İncelemeler kapsamında söz konusu vergilerin yürürlükten kaldırılmasının öngörülebilir bir süre içinde ABD yerel sanayisinin yeniden maddi zarara uğramasına veya mevcut zararın devam etmesine yol açıp açmayacağı belirlenecek.
ITC, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik vergi hakkında tam kapsamlı bir gözden geçirme yürütme kararının ardından incelemelerin doğruluğunu pekiştirmek amacıyla diğer ülkelere yönelik incelemelerin de tam kapsamlı olarak gerçekleştirilmesine karar verdi.
İncelemelere ilişkin takvim daha sonraki bir tarihte açıklanacak.