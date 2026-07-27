 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD 15 ülkeden ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik dönem sonu incelemeleri açtı

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 10:30:24 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Hollanda, İspanya, İtalya, Kolombiya, Mısır, Malezya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayvan, Tunus, Türkiye ve Ukrayna'dan ithal ön gerilmeli beton teline uygulanan antidamping vergilerinin yanı sıra Türkiye'den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemeleri yürütme kararı aldı.

İncelemeler kapsamında söz konusu vergilerin yürürlükten kaldırılmasının öngörülebilir bir süre içinde ABD yerel sanayisinin yeniden maddi zarara uğramasına veya mevcut zararın devam etmesine yol açıp açmayacağı belirlenecek.

ITC, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik vergi hakkında tam kapsamlı bir gözden geçirme yürütme kararının ardından incelemelerin doğruluğunu pekiştirmek amacıyla diğer ülkelere yönelik incelemelerin de tam kapsamlı olarak gerçekleştirilmesine karar verdi.

İncelemelere ilişkin takvim daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD, Çin'den boru ve profil ithalatına geçici telafi edici vergi uygulayacak

23 Tem | Çelik Haberler

ABD, 15 ülkeden ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik tam kapsamlı dönem sonu incelemelerine başlayacak

17 Tem | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den filmaşin ithalatına yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

10 Tem | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine telafi edici vergi getirdi

10 Tem | Çelik Haberler

ABD, Meksika çıkışlı filmaşine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

07 Tem | Çelik Haberler

ABD İspanya’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

23 Haz | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline vergi uygulamaya devam edecek

11 Haz | Çelik Haberler

ABD, Malezya çıkışlı ön gerilmeli beton teline yönelik nihai antidamping marjlarını açıkladı

10 Haz | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal OCTG boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

15 May | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine geçici vergi getirdi

14 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis