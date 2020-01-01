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Severstal sıcak sac ihracat bağlantılarında 700$/mt FOB’un üzerini gördü

Severstal, bir kez daha özellikle AB’ye yaptığı ihracat satışlarında yeni bir fiyat rekoruna ulaştı.

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