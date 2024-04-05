Severstal dağıtım birimini güçlendirerek satışlarını artıracak

Cuma, 05 Nisan 2024 12:13:37 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Rusya merkezli distribütör A Group Corporation’ı satın aldığını açıkladı. Severstal’in pazarlama stratejisiyle uyumlu ve iç piyasadaki konumunu güçlendirecek olan bu alım, çelik satışlarını artırmasına olanak tanıyacak.

Söz konusu alım Severstal’in dağıtım biriminin satış tonajını 2024 yılında 3 milyon mt’a çıkaracak. Ayrıca metal merkezlerinin ortak dağıtım ağı, şirketin ürün ile hizmet portföyü ve sipariş yetiştirme hızı açısından müşterilerine en iyi hizmeti sunmasına olanak tanıyacak.

A Group’un Rusya’daki metal merkezleri ağı 24 depodan oluşan bir altyapıya sahip. Şirketin özellikle inşaat sektörüne yönelik olmak üzere 2023 yılındaki satış tonajı 1,2 milyon mt’u aştı. A Group’un ürün portföyünde depolarda bulunan 250.000 mt’dan fazla metal ürün yer alıyor.