Severstal Cherepovets tesisinde pelet üretim kompleksinin inşasına başladı

Perşembe, 14 Mart 2024 10:40:50 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal Cherepovets tesisinde pelet üretim kompleksinin inşasına başladığını açıkladı. 97 milyar RUB (1,05 milyar $) değerindeki kompleks, şirketin ekolojik çelik üretimi için teknolojik bir zincir yaratmaya yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere kompleks yıllık 10 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olacak.

2026 yılında devreye alınması planlanan kompleks Cherepovets tesisine pelet tedarik edecek ve yüksek fırınların verimliliğini %9 artıracak. Ayrıca çevreye olumsuz etkisi olan mevcut sinterleme makinelerinin bir kısmının devre dışı bırakılmasına olanak tanıyacak. Üretim teknolojisindeki değişiklikler sonucunda yıllık sera gazı emisyonunun 2 milyon mt’dan fazla azalması bekleniyor.