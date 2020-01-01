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Çin emtia fiyatlarındaki artışa savaş açınca spot sıcak sac ve kütük fiyatları tepetaklak oldu

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu emtia mallarındaki fiyat artışlarını inceleyeceğini ve spekülatif fiyat artışlarını cezalandıracağını açıkladı

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