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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında %2,2 arttı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 11:07:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Aralık sonuna (21-31 Aralık) kıyasla 86,2 RMB/mt (13$/mt) veya %2,2 artışla 4.078,8 RMB/mt (607,6$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Aralık sonuna kıyasla sırasıyla %1,9, %1, %0,9, %0,3 ve %0,8 artış kaydetti.

1$ = 6,7135 RMB


Etiketler: Sıcak Sac Filmaşin Ticari Profil Levha Boru İnşaat Demiri sıcak rulo sac Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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