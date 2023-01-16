NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ocak başında %2,2 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ocak ayı başında (1-10 Ocak), Aralık sonuna (21-31 Aralık) kıyasla 86,2 RMB/mt (13$/mt) veya %2,2 artışla 4.078,8 RMB/mt (607,6$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Aralık sonuna kıyasla sırasıyla %1,9, %1, %0,9, %0,3 ve %0,8 artış kaydetti.
1$ = 6,7135 RMB