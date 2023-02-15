NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat başında %1,8 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak sonuna (21-31 Ocak) kıyasla 74,3 RMB/mt (10,9$/mt) veya %1,8 düşüşle 4.127,4 RMB/mt (605$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Ocak sonuna kıyasla sırasıyla %1,4, %1,5, %2 ve %1,4 düşerken, dikişsiz boru fiyatları aynı döneme kıyasla %0,3 artış kaydetti.