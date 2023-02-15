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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat başında %1,8 düştü

Çarşamba, 15 Şubat 2023 11:26:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Şubat ayı başında (1-10 Şubat), Ocak sonuna (21-31 Ocak) kıyasla 74,3 RMB/mt (10,9$/mt) veya %1,8 düşüşle 4.127,4 RMB/mt (605$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Ocak sonuna kıyasla sırasıyla %1,4, %1,5, %2 ve %1,4 düşerken, dikişsiz boru fiyatları aynı döneme kıyasla %0,3 artış kaydetti.


Etiketler: Filmaşin sıcak rulo sac Boru Sıcak Sac Ticari Profil İnşaat Demiri Levha Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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