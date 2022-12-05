NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım sonunda %0,1 düştü

Pazartesi, 05 Aralık 2022 12:31:32 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Kasım ayı sonunda (21-30 Kasım), Kasım ortasına (11-20 Kasım) kıyasla 5,6 RMB/mt (0,8$/mt) veya %0,1 düşüşle 3.823,5 RMB/mt (542,3$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve dikişsiz boru fiyatları Kasım ortasına kıyasla sırasıyla %0,5 ve %1,4 düşerken, orta kalınlıkta levha fiyatları yatay seyretti. Öte yandan, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları ise aynı döneme kıyasla %0,5 ve %0,2 artış kaydetti.