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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Şubat ortasında %0,2 düştü

Pazartesi, 27 Şubat 2023 11:01:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Şubat ayı ortasında (11-20 Şubat), Şubat başına (1-10 Şubat) kıyasla 8 RMB/mt (1,15$/mt) veya %0,2 düşüşle 4.119,4 RMB/mt (592$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve dikişsiz boru fiyatları Şubat başına kıyasla sırasıyla %0,3 ve %0,7 düşerken, orta kalınlıkta levha ile sıcak rulo sac fiyatları aynı tarihe kıyasla sırasıyla %0,2 ve %0,6 arttı, köşebent fiyatları ise sabit kaldı.


Etiketler: Ticari Profil Levha İnşaat Demiri Filmaşin Sıcak Sac sıcak rulo sac Boru Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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