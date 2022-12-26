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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ortasında %3,2 arttı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 09:57:02 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Aralık başına (1-10 Aralık) kıyasla 124,2 RMB/mt (18$/mt) veya %3,2 artışla 3.964,3 RMB/mt (568$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Aralık başına kıyasla sırasıyla %3, %3,9, %3,8, %2,2 ve %2,6 artış kaydetti.

1$ = 6,9825 RMB


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri sıcak rulo sac Boru Levha Sıcak Sac Ticari Profil Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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