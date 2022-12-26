NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ortasında %3,2 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Aralık başına (1-10 Aralık) kıyasla 124,2 RMB/mt (18$/mt) veya %3,2 artışla 3.964,3 RMB/mt (568$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Aralık başına kıyasla sırasıyla %3, %3,9, %3,8, %2,2 ve %2,6 artış kaydetti.
1$ = 6,9825 RMB