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ABD’de filmaşin fiyatları artmaya devam ediyor

ABD’de filmaşin talebinin güçlü seviyelerden çok uzak olmasına rağmen, fiyatlar diğer çelik ürünlerin fiyatlarındaki artışı takip ediyor.

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