AB'nin diğer ülkelere ayırdığı sıcak rulo sac ithalat kotası doldu

Çarşamba, 03 Nisan 2024 15:47:52 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu'nun son verilerine göre 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki yeni kota döneminin başlamasıyla diğer ülkeler, Hindistan ve Çin için ayrılan bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotaları gümrükten geçmeyi bekleyen tonajlarla tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı %50’i geçti.

Tükenen kotalara bakıldığında, diğer ülkelere ayrılan 923.594 mt’luk alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac ve 8.518 mt’luk silisli sac 3B kotaları AB limanlarında bekleyen 928.337 mt sıcak rulo sac ve 8.563 mt silisli sac ile aşılacak. Buna ek olarak Hindistan ve Çin, sırasıyla 52.960 mt metalik kaplamalı sac - 4A ve 126.603 mt metalik kaplamalı sac - 4B kotalarını söz konusu ülkelerden ithal edilen yine sırasıyla 79.086 mt metalik kaplamalı sac - 4A ve 135.870 mt metalik kaplamalı sac - 4B tonajlarının gümrükten geçmesiyle tüketecek.

Türkiye için ayrılan kotalara bakıldığında ise ülke 116.233 mt’luk alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin ve 97.140 mt’luk kutu profil kotalarının sırasıyla %77,77 ve %78,67’sini kullandı. Türkiye’den ithal 90.394 mt filmaşin ve 76.417 mt kutu profil AB limanlarında bekliyor. Buna ek olarak ülke 14.743 mt’luk geniş kaynaklı boru - 25B kotasının %76,02’sini doldurdu.

Öte yandan Hindistan 77.600 mt’luk organik kaplamalı sac ile 31.333 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarının sırasıyla %73,08 ve %95,59’unu kullandı. Diğer ülkelere ayrılan 119.890 mt’luk alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin ve 8.345 mt’luk geniş kaynaklı boru - 25B kotalarının sırasıyla %84,72 ve %57,29’u tükendi.