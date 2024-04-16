Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan başında %4,8 düştü

Salı, 16 Nisan 2024 13:05:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Nisan tarihi itibarıyla, 31 Mart tarihine kıyasla 660.000 mt veya %4,8 düşüşle 13,08 milyon mt oldu.

10 Nisan’dan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Mart tarihine kıyasla sırasıyla %2,4, %1,4, %1,4, %12,6 ve %5,3 düşüşle 2,46 milyon mt, 1,42 milyon mt, 1,43 milyon mt, 1,46 milyon mt ve 6,31 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.