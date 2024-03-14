Çin’de temel nihai mamul stokları Mart başında %4 arttı

Perşembe, 14 Mart 2024 10:31:41 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Mart tarihi itibarıyla, 29 Şubat tarihine kıyasla 550.000 mt veya %4 artışla 14,22 milyon mt oldu.

10 Mart’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 29 Şubat tarihine kıyasla sırasıyla %4,3, %1,4, %2,9, %4,6 ve %4,6 artışla 2,43 milyon mt, 1,45 milyon mt, 1,41 milyon mt, 1,81 milyon mt ve 7,12 milyon mt seviyelerinde yer aldı.