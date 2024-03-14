﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart başında %4 arttı

Perşembe, 14 Mart 2024 10:31:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Mart tarihi itibarıyla, 29 Şubat tarihine kıyasla 550.000 mt veya %4 artışla 14,22 milyon mt oldu.

10 Mart’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 29 Şubat tarihine kıyasla sırasıyla %4,3, %1,4, %2,9, %4,6 ve %4,6 artışla 2,43 milyon mt, 1,45 milyon mt, 1,41 milyon mt, 1,81 milyon mt ve 7,12 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Levha Filmaşin Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat sonunda %12,8 arttı

04 Mar | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat ortasında %26,8 arttı

27 Şub | Çelik Haberler

İngiltere 15 çelik ürün kategorisi için koruma önlemlerini iki yıl daha uzatmayı teklif etti

22 Şub | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat başında %10,4 arttı

20 Şub | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak sonunda %5,2 arttı

06 Şub | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ortasında %5,4 arttı

25 Oca | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1,4 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %2,4 düştü

25 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %2,4 düştü

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %2,3 düştü

05 Ara | Çelik Haberler