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Çin’de temel nihai mamul stokları Mart ortasında %0,6 düştü

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:08:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Mart tarihi itibarıyla, 10 Mart tarihine kıyasla 90.000 mt veya %6 düşüşle 14,13 milyon mt oldu.

20 Mart’tan itibaren yerel sıcak rulo sac ve orta kalınlıkta levha stokları 10 Mart tarihine kıyasla sırasıyla %2,5, ve %3,5 artışla 2,49 milyon mt ve 1,46 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %0,7, %2,8 ve %2 düşüşle 1,44 milyon mt, 1,76 milyon mt ve 6,98 milyon mt seviyelerine geriledi.


Etiketler: Levha Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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