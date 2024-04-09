﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’de temel nihai mamul stokları Mart sonunda %2,8 düştü

Salı, 09 Nisan 2024 09:28:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Mart tarihi itibarıyla, 20 Mart tarihine kıyasla 390.000 mt veya %2,8 düşüşle 13,74 milyon mt oldu.

31 Mart’tan itibaren yerel sıcak rulo sac stokları 20 Mart tarihine kıyasla sırasıyla %1,2 artışla 2,52 milyon mt ve 1,46 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %0,7, %5,1 ve %4,6 düşüşle 1,45 milyon mt, 1,67 milyon mt ve 6,66 milyon mt seviyelerine geriledi. Soğuk rulo sac stokları ise değişiklik göstermeyerek 1,44 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti.


Etiketler: Levha Sıcak Sac Soğuk Rulo Sac Filmaşin İnşaat Demiri Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat başında %15,8 arttı

15 Şub | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak sonunda %24,7 arttı

07 Şub | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %2,2 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %0,1 arttı

27 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %0,5 düştü

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %1,6 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %3,8 düştü

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %6,6 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %3 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %4,5 düştü

24 Eki | Çelik Haberler