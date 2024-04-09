Çin’de temel nihai mamul stokları Mart sonunda %2,8 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Mart tarihi itibarıyla, 20 Mart tarihine kıyasla 390.000 mt veya %2,8 düşüşle 13,74 milyon mt oldu.
31 Mart’tan itibaren yerel sıcak rulo sac stokları 20 Mart tarihine kıyasla sırasıyla %1,2 artışla 2,52 milyon mt ve 1,46 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları sırasıyla %0,7, %5,1 ve %4,6 düşüşle 1,45 milyon mt, 1,67 milyon mt ve 6,66 milyon mt seviyelerine geriledi. Soğuk rulo sac stokları ise değişiklik göstermeyerek 1,44 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti.