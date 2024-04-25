Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan başında %5,4 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Nisan tarihi itibarıyla, 10 Nisan tarihine kıyasla 710.000 mt veya %5,4 düşüşle 12,37 milyon mt oldu.
20 Nisan’dan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Nisan tarihine kıyasla sırasıyla %1,6, %2,1, %4,9, %13,7 ve %5,9 düşüşle 2,42 milyon mt, 1,39 milyon mt, 1,36 milyon mt, 1,26 milyon mt ve 5,94 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.